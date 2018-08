Partanna si prepara per la "Notte bianca delle Arti": sul palco Paola Turci

Tutto pronto per la "Notte bianca delle Arti, Mestieri, Sapori e Professioni" in programma domani 18 agosto dalle ore 19,30, lungo Corso Vittorio Emanuele, a partire dal Castello Grifeo fino a Piazza Umberto I.

Per l’occasione saranno previste delle degustazioni gratuite offerte dai commercianti locali. Inoltre, in concomitanza con la manifestazione, musei e luoghi d’arte della cittadina resteranno aperti al pubblico per tutta la notte. Per raggiungere il centro sono stati previsti dei bus navetta gratuiti, che effettueranno il servizio in entrambe le direzioni, da piazza Galileo Galilei (quartiere Camarro) al castello Grifeo e ritorno.

A concludere la serata alcune esibizioni musicali dal vivo e l’imperdibile concerto ad ingresso libero della cantautrice Paola Turci in piazza Falcone e Borsellino. Gli spettacoli musicali dei gruppi locali e il concerto di Paola Turci inizieranno eccezionalmente dopo le 24 in segno di cordoglio per le vittime del crollo del ponte Morandi di Genova per le quali il Governo ha proclamato il lutto nazionale e al quale il Comune di Partanna ha deciso di aderire.

© Riproduzione riservata