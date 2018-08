Miss Italia, l’alcamese Marianna Taormina conquista il passaggio alle prefinali

Trapani domina la finale regionale di Miss Italia svoltasi all'Hotel La Playa di Patti, in provincia di Messina, grazie al meritato successo conquistato dalla diciottenne di Alcamo, Marianna Taormina, che è salita sul gradino più alto del podio con la fascia di “Miss Sorriso Sicilia Est”.

Ad incoronarla è stata Adelaide Compagno, finalista Nazionale e Miss Sorriso 2017. Tutto è avvenuto alla presenza del responsabile regionale Salvo Consiglio.

La diciottenne alcamese prima di arrivare al titolo regionale venne eletta “Miss Duca di Castelmonte” il 4 luglio scorso nella selezione regionale svoltasi nel complesso agrituristico Duca di Castelmonte di Xitta a Trapani. Marianna Taormina, che deve frequentare l’ultimo anno delle scuole superiori, sogna di studiare Economia a Milano.

Per i suoi genitori, Marianna “è una ragazza d’ altri tempi, sempre pronta a seguire i consigli dei genitori nei confronti dei quali è stata sempre ubbidiente”. Per mamma Graziella “è il nostro fiore all’occhiello. Il nostro orgoglio. Troppo buona. Mai una parola di troppo”. Papà Giuseppe, molto conosciuto in città, continua a ripetere “Marianna è la mia vita. È il mio gioiello”.

E adesso la attende la città di Jesolo, ribattezzata da Patrizia Mirigliani come la "città delle miss", tra le 200 candidate elette nelle regioni che saranno ospitate dal 3 all'8 settembre.

