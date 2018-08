Gli Arazzi fiamminghi alla Chiesa del Collegio a Marsala, sì ai lavori

Entro settembre-ottobre il via ai lavori di nuovo adattamento dell’ex Chiesa del Collegio di via Frisella, destinata ad essere sede del Museo degli Arazzi fiamminghi di Marsala, uno dei più prestigiosi tesori storici, artistici e culturali della città. E’ stato infatti approvato dalla Regione l’aggiornamento dei prezzi presentato dal progettista, architetto Luigi Biondo, dell’aggiornamento; aggiornamento che è stato alla base dei ritardi che hanno fatto rinviare ancora una volta quello che è l’atteso momento dell’inizio dei lavori.

La Regione da parte sua ha confermato il finanziamento di 3 milioni di euro con la relativa firma del decreto, per cui non c’è più alcuno ostacolo che impedisca l’accredito delle somme e la loro erogazione per avviare tutte le procedure che consentano, in tempi brevi, di andare all’appalto, alla sua aggiudicazione e all’inizio dei lavori.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE