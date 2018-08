Da lunedì al via la campagna abbonamenti del Trapani

“L’importanza di ESSERCI”. E’ questo lo slogan scelto dal Trapani Calcio per la stagione sportiva 2018/2019 per la campagna abbonamenti, che aprirà lunedì prossimo.

I prezzi restano invariati rispetto alla scorsa stagione. Il costo per la Tribuna è di 250 euro (intero) e 190 (ridotto). Gradinata: 150 euro (intero), 115 (ridotto), 85 (under 16). Curva: 95 euro (intero), 70 (ridotto), 50 (ridotto).

Possono usufruire dell’abbonamento ridotto le seguenti categorie: Over 65, Donne, Under 25 (nati dopo il 1° gennaio 1993), Forze dell’Ordine e Forze Armate. Gli Under 16 (nati dopo il 1° gennaio 2003) possono usufruire di una tariffa speciale per gradinata e curva. Per i bambini nati dopo il 1° gennaio 2013 (under 5) l’ingresso è gratuito.

Previsti anche “pacchetti famiglia” con gli abbonamenti Granata Family, per i quali sono previste quattro opzioni.

Per sottoscrivere un abbonamento Granata Family è necessario produrre un’autocertificazione che attesti il grado di parentela con il minore.

La campagna abbonamenti si apre lunedì per i vecchi abbonati che fino al 25 agosto potranno esercitare il diritto di prelazione, mantenendo il posto scelto nella scorsa stagione. Conclusa questa fase, dal 27 agosto i nuovi tifosi (che non erano abbonati nella scorsa stagione) potranno sottoscrivere il loro abbonamento. Se l’inizio del campionato dovesse slittare, la fase della prelazione (per i vecchi abbonati) sarà prorogata di una ulteriore settimana.

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti presso la nuova biglietteria del Trapani Calcio allo Stadio Provinciale (via Sicilia, accanto alla piscina). Gli orari di apertura sono: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30.

Per sottoscrivere l’abbonamento occorrono: Tessera del tifoso (Fan Card Passione Granata); documento di riconoscimento in corso di validità. Per gli abbonamenti “Granata Family” autocertificazione con la quale si dichiara lo stato di famiglia e/o il legame di parentela con il minore.

Le certificazioni ed attestazioni da allegare si possono scaricare dal sito internet del Trapani calcio www.trapanicalcio.it

Anche il costo dei biglietti per singola gara è invariato rispetto allo scorso anno.

