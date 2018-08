Ferragosto, multe e droga tra Alcamo Marina e Castellammare: 7 denunce

In occasione del Ferragosto i carabinieri di Alcamo, supportati da quelli del 9° Nucleo Elicotteri e del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno svolto un servizio di controllo del territorio su Alcamo Marina e Castellammare del Golfo, considerato il numeroso afflusso turistico sulle spiagge.

Il servizio si è protratto per quasi 24 ore, sono state impiegate complessivamente 28 pattuglie dalla mattina del 14 agosto fino al primo pomeriggio del giorno seguente. In totale sono stati controllati 195 automezzi e identificate 366 persone, 7 di loro sono state denunciate per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza.

Sono stati sequestrati 15 grammi di marijuana e hashish ed levate 12 contravvenzioni, inoltre state segnalate altre 12 persone, tutte di età inferiore ai 25 anni, per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente.

