Trapani, operai al lavoro per ripulire la città

Continuano le pulizie straordinarie nel territorio comunale. Ad annunciarlo è l’assessore all’ecologia Ninni Romano: in due mesi la città di Trapani è stata rivoltata come un calzino dal punto di vista della pulizia. Più volte il sindaco Tranchida ha chiesto dignità per la città. In questa occasione la pulizia riguarda tutti i cassonetti.

Con la pulizia dei cassoni verranno rimossi i liquidi che filtrano dai cassonetti dei rifiuti che lasciano un terribile tanfo ed una ovvia macchia (spesso sull’asfalto). Il clou delle manifestazioni religiose saranno domani con le solennità della Madonna di Trapani con la sfilata dei tamburini della «Trinacria» alle 9, alle 19.30 (in Cattedrale) Concelebrazione Eucaristica. A seguire la processione e si conclude a mezzanotte con i fuochi pirotecnici a Piazza Vittorio Emanuele.

