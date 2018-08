Cade dal balcone di casa, 17enne di Trapani in ospedale

Ancora è poco chiara la dinamica sull'incidente occorso lunedì attorno alle 13.30 ad un ragazzino di 17 anni di Trapani. Come riporta il Giornale di Sicilia, si è appreso che il ragazzo si trovava nel balcone della sua abitazione in via Erice quando ancora per cause in fase di accertamento è caduto giù sulla strada facendo un volo di alcuni metri.

Il balcone era al secondo piano della palazzina. L'allarme ha richiamato tanta gente che ha subito allertato il 118 e i carabinieri. I sanitari prima di trasportarlo al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate hanno riscontrato che il giovane era comunque cosciente. Indagini sono in corso per capire cosa realmente sia potuto accadare.

