Una città in festa per la Madonna di Trapani, e del resto non poteva essere diversamente visto il grande legame che lega Trapani alla sua Madonna. Per la solennità della Madonna il programma, come ogni anno, è ricco di momenti religiosi, e culmina con lo spettacolo finale dei fuochi pirotecnici.

Il giorno di Ferragosto si comincia presto, alle 05.30, con un pellegrinaggio a piedi dalla cattedrale di San Lorenzo al santuario della Madonna, presieduto dal vescovo Pietro Maria Fragnelli. L'itinerario parte dalla cattedrale e seguirà questo percorso: corso Vittorio Emanuele, via Torrearsa, via Garibaldi, piazza Vittorio Veneto, viale Regina Margherita, piazza Vittorio Emanuele, via G.B. Fardella, piazza Martiri D'Ungheria, via Conte Agostino Pepoli, per giungere al santuario. Alle 7.00. la solenne Santa messa pontificale presieduta dal vescovo Fragnelli, e a seguire alle ore 08.00, 09.00, 10.00, 11.15 e 12.30, nel santuario, le Celebrazioni eucaristiche, che alle 11.00 e alle 19.00, si terranno, invece, in cattedrale. Alle 22.00, dinanzi Palazzo Cavarretta, il XII Concerto «ai Santi Patroni» della Banda musicale «Città di Paceco», diretta dal maestro Claudio Maltese. Il 16 agosto, per la solennità della Beata vergine Maria di Trapani, le Sante messe al santuario sono previste per le ore: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.15, 12.30 ,19.00 e 21.00. Dalla Cattedrale, poi, la sfilata del gruppo tamburini trapanesi «Trinacria».

