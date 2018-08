Il Trapani rinforza la difesa con Ramos

Annunciato un altro arrivo, in prestito, sull’asse Parma-Trapani, mentre il gruppo granata per la stagione 2018/2019, potrebbe arricchirsi, a «costo zero», perché svincolato, di un centrocampista di esperienza. Anche se dopo la partitella amichevole non ufficiale sostenuta con il Dattilo e conclusasi con una vittoria per 2-0, in casa granata è scattato il «rompete le righe», il direttore sportivo Raffaele Rubino (ex capo scouting del Parma) sta definendo due dei tre colpi che si è intestato da qui alla fine del calciomercato.

Si tratta dell’ingaggio del difensore esterno Juan Manuel Ramos, 21 anni di Montevideo, capitale dell’Uruguay, che il Parma, cui è legato fino al 2020, destinerebbe a Trapani per fargli completare un percorso di maturazione che lo ha già portato a vestire le maglie di Casertana, Catania e Cosenza. Dal Parma, peraltro, sono già arrivati il difensore Stefano Scognamiglio, il portiere Andrea Dini e l’attaccante Francesco Golfo.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE