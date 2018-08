Alcamo, slittano i turni di distribuzione dell'acqua: il Comune corre ai ripari

Subiscono ritardi di un giorno, i turni diurni dell’erogazione idrica ad Alcamo, mentre il Comune corre ai ripari prendendo l’acqua in affitto da Rakali e si attende di completare i lavori per ottenere quella del sistema di Cannizzaro. L’ufficio comunale Acquedotto ha comunicato che ieri «è stato effettuato accumulo di acqua al serbatoio comunale».

Mentre il servizio autobotti incrementa la propria attività in piena estate. L’erogazione idrica ufficialmente nel territorio alcamese segue una cadenza di cinque giorni, ma continuano le segnalazioni da parte di cittadini che lamentano turni di attesa ben più lunghi e di ricevere l’acqua per poche ore, quindi una quantità insufficiente. Si susseguono interventi di riparazione alla rete esterna e, quindi, vengono spesso comunicati improvvisamente ritardi, slittamenti di turni per quanto riguarda l’erogazione del prezioso liquido.

