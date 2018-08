Bucate le gomme a tre auto dell'Asp a Marsala

Sono state bucate le ruote di tre auto dell’Asp parcheggiate nell’area davanti all’ex pronto soccorso del vecchio ospedale «San Biagio» di Marsala, dove attualmente operano la guardia medica, il centro di salute mentale e il Sert.

I mezzi erano in sosta nell’area interna alla quale si accede dal cancello su via Colocasio. Già qualche mese fa i pneumatici di altre due auto in dotazione all’Asp erano stati bucati. Stavolta, comunque, l’autore del gesto potrebbe essere individuato. Adesso la struttura è dotata di un sistema di videosorveglianza, le cui riprese sono all’esame della polizia.

