Selinunte, sterpaglie e sfalci di potature davanti ai cancelli del parco archeologico

Il Parco Archeologico di Selinunte Cave di Cusa in questi giorni è stato al centro del mondo mediatico per l’evento Google e gli altri in programma. Ma i rovi del Parco, che aggrediscono anche le panchine della via Cittadella, sembrano sfuggire alla regola del «tutto in ordine» ed al momento nessuno tra Comune ed Ente Parco ha avviato la bonifica della zona.

Come si legge nel Giornale di Sicilia in edicola, dalla scorsa primavera, infatti, è stato un lento aumentare di questa massa di vegetazione pericolosa.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE