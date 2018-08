Marsala, lavori in 10 scuole per 4 milioni e mezzo

«Una giornata storica» per le scuole marsalesi: come si legge nel Giornale di Sicilia in edicola, ben dieci progetti sono stati finanziati dalla Regione per altrettanti Istituti d’Istruzione primaria. «Si tratta di progetti, già presentati da tempo – sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo - che sono stati ammessi a finanziamento per un importo complessivo di 4 milioni e mezzo di euro».

Il finanziamento è ufficiale in quanto il decreto è stato pubblicato dal Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione, con il Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2010, nonché la graduatoria per la concessione di contributi finalizzati alla messa a norma antincendio degli edifici scolastici.

