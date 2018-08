Marinella di Selinunte invasa dai rifiuti, al via la bonifica

Un serpentone di spazzatura volutamente collocato trasversalmente ha bloccato il traffico di via Cavallaro a Marinella di Selinunte nelle prime ore della mattinata di ieri. Mentre il commissario Salvatore Caccamo «bacchetta» la Dusty affermando che «il personale e i mezzi usati per la raccolta sono insufficienti per ottenere buoni risultati nella differenziata». Ieri, provocatoriamente, qualcuno ha pensato di bloccare il traffico in via Cavallaro, arteria che conduce a Castelvetrano o Partanna, per evidenziare come la raccolta dei rifiuti procede a rilento, nonostante risultati apprezzabili a Castelvetrano e frazioni.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE