Marsala Calcio, ecco l'imprenditore Cottone: "Sposato il progetto, c'è voglia di far bene”

Una new entry nella famiglia del Marsala Calcio, si tratta dell'imprenditore palermitano Domenico Cottone che darà il proprio contributo alla causa lilibetana.

"La mia passione per il calcio ha radici profonde - spiega Cottone - per diversi anni le mie aziende sono state sponsorizzate dal Palermo Calcio e negli ultimi tre anni sono stato il “patron” di una squadra di Calcio a 7 formata dai migliori calciatori dell'Eccellenza Siciliana che nei mesi estivi ha partecipato, vincendola per tre volte su tre, alla “Gatorade Cup”, il più importante torneo di Calcio a 7 amatoriale d'Italia".

"Col passare del tempo - continua l'imprenditore - ho maturato la voglia di misurarmi col mondo del calcio in prima persona. Alcuni miei amici e collaboratori mi avevano parlato di questa giovane realtà, dall'operato così trasparente da rivelarsi una vera e propria “mosca bianca” nel nostro panorama calcistico. Ho subito preso contatti con il presidente Milazzo e con il direttore Li Causi e da allora le cose si sono evolute fino a diventare io stesso parte integrante di questa splendida società".

"La città mi affascina - conclude - lo spazio e il modo per operare bene ci sono, inoltre i rapporti con l'avvocato e con il direttore sono davvero ottimi. Ho già portato in gruppo due calciatori di spessore, un po' di amaro in bocca è rimasto invece per un terzo giocatore che all'ultimo istante ha fatto una scelta diversa per motivi familiari, ma ci rifaremo: altri colpi in entrata sono prossimi, e con il supporto di tutta la società, della dirigenza, dello staff tecnico e del pubblico

azzurro proveremo a far tornare la Marsala calcistica nelle categorie che merita".

Nel frattempo per mister Chianetta arriva un nuovo rinforzo, si tratta dell'esterno d'attacco Salvatore Gallo, classe 2001, proveniente dalle giovanili della Panormus. Acquistati anche il centrocampista Federico Aiello, classe 2001, proveniente dal Paceco 1976 e l'attaccante Gaspare D'Antoni, anch'egli 2001, dal Trapani Calcio. Questi ultimi andranno a far parte della Juniores di mister Tony Di Maggio.

