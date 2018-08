Sting in concerto tra i templi di Selinunte per gli ospiti del Google Camp

Sting si è esibito martedì sera in Sicilia tra i templi E e G di Selinunte - dedicati ad Hera e ad Apollo - per gli ospiti del Google Camp 2018, circa 200 persone arrivate fra le 19.30 e le 21 nel sito archeologico che già dalle 14 era stato chiuso ai visitatori. Servita una cena su tavoli con tovaglie ricamate.

Tra i presenti, il fondatore di Google Larry Page, Mark Zuckerberg, George Clooney e la moglie Amal. L’installazione, per l’occasione, di centinaia di specchi, arredi in ceramica e fiori, hanno contribuito a rendere l'atmosfera ancor più suggestiva.I manager di Google sono andati via intorno all’una.

La maggior parte di loro nell’agosto 2014 era già stata nel sito di Selinunte per la cena che si era tenuta davanti al tempio E. Quattro anni fa soltanto per rimettere a posto l’illuminazione del tempio gli ospiti avevano donato al parco archeologico circa settemila euro. Quest’anno i rumors parlano di somme molto più alte.

