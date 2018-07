Musica, sport e teatro per il programma estivo di Castellammare

Musica, sport, teatro, fede e cultura nel cartellone delle manifestazioni estive di Castellammare del Golfo, che andranno avanti fino a a settembre inoltrato. La nuova amministrazione comunale però guarda già oltre e programma gli eventi per il 2019.

«Ci siamo insediati in piena estate a manifestazioni già avviate dunque non è stato possibile lavorare ad una programmazione ex novo ma dare spazio a quanto proposto dalla amministrazione precedente. Conclusa la stagione - spiegano il sindaco Nicola Rizzo e l’assessore alla Cultura e Spettacolo Maria Tesè - inizieremo a lavorare alla programmazione 2019 e ad un progetto di sviluppo culturale che coinvolga tutta la comunità».

«La crescita culturale di una città crea valore aggiunto e rappresenta un elemento strutturale di valorizzazione del territorio anche in chiave turistica - continuano sindaco e assessore - dove c’è stato investimento serio nella crescita culturale di una intera comunità si sono prodotti importanti risultati in termini di ridefinizione del profilo culturale, sociale ed economico dell’area. C’è molto da lavorare, come abbiamo avuto modo di constatare, ma occorre porre in relazione arte, spettacolo, ambiente, risorse e vocazioni locali, in una proposta culturale in grado di superare la dimensione locale e imporsi come vera attrazione turistica».

Tra le manifestazioni ed attività del mese di agosto: il 3, all’arena delle rose, risate e musica con Fabrizio Bracconeri “Una battaglia contro l'autismo”, il 5 alla spiaggia Plaja gara di castelli e sculture di sabbia, il 9 agosto, all’arena delle rose, serata di beneficenza a favore dell'Unicef, sabato 11 agosto Tribute Pink Floyd, il 12 e 13 agosto commedia della Filodrammatica del Golfo.

Sabato 18 agosto all’arena delle rose, l’opera lirica Cavalleria Rusticana, a cura della banda musicale Città di Castellammare e, da domenica 19 a martedì 21 agosto i festeggiamenti in onore della Patrona, Maria Santissima del Soccorso. Il 22 agosto il concerto di James Senese e Napoli Centrale, il 24 agosto “Sicilia Cabaret” ed il 25 agosto, all’arena delle rose, spettacolo teatrale con Michele Placido. Il 2 settembre, sempre all’arena delle rose, spettacolo di beneficenza con Gianfranco Iannuzzo. Il cartellone di settembre è in aggiornamento e gli appuntamenti saranno comunicati successivamente.

