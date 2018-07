Incendio a Tre Fontane, paura per i villeggianti

Molta paura nel pomeriggio tra i numerosi villeggianti nella località balneare di Tre Fontane per un incendio di sterpaglie e alberi che ha lambito le case. Diverse le vie interessate dal rogo che ha creato allarme in particolare nella zona di via Palermo. Sono intervenuti tre squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri.

Qualche giorno fa cinquecento pecore sono morte in un incendio che ha distrutto un ovile in contrada Zafarana a Marsala. Il fuoco alimentato dal forte vento in pochi minuti ha avvolto l'ovile facendo una strage di animali.

Delle poche pecore rimaste vive bisognerà adesso capire quali possono essere curate: molte infatti, sono intossicate dal fumo e con delle ustioni.

© Riproduzione riservata