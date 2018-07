Prima nazionale al Calatafimi Segesta Festival: sul palco Lysistrata di Aristofane

Uno spettacolo creato in esclusiva per il cartellone del Calatafimi Segesta Festival – Dionisiache 2018, la manifestazione organizzata dal Comune di Calatafimi Segesta in sinergia con il Parco Archeologico di Segesta e la direzione artistica di Nicasio Anzelmo.

Domani e sabato alle 19.15 al Teatro Antico di Segesta va in scena Lysistrata di Aristofane.

Una prima nazionale con la regia di Mauro Avogadro, che dirige Delfina Balistreri, Dario Battaglia, Nicasio Catanese, Federica Cavallaro, Aurora Cimino, Marcello Gravina, Ivan Graziano, Anita Martorana, Riccardo Masi, Vladimir Randazzo, Claudia Zappia.

La storia racconta di Lysistrata che impone a tutte le donne greche di astenersi dall’avere rapporti sessuali con i mariti finché la guerra del Peloponneso non sarà cessata.

Ma nel tentativo di rovesciare le regole della società maschilista del tempo, Lysistrata è in fondo costretta a confermarle e a conti fatti sembra proprio che il potere decisionale delle donne rimanga legato esclusivamente al sesso.

