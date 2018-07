Alcamo, Marsala e Santa Ninfa: ecco i comuni ecocampioni nel riciclo

Anche Alcamo, Marsala e Santa Ninfa sono tra i ventidue Comuni fondatori del Club dei Comuni Ecocampioni della Sicilia costituito da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo di Imballaggi a base cellulosica, con la collaborazione della Regione, per riunire i Comuni che si distinguono per un’efficace gestione della raccolta differenziata di carta e cartone. Il Club siciliano, che affianca così quelli già fondati in Campania, Abruzzo, Calabria, Puglia e Sardegna, è finalizzato a promuovere le best practice dell’Isola nella gestione della raccolta di carta e cartone.

La presentazione è avvenuta lunedì a Palazzo Ciampoli a Taormina. Come riportato sul sito web del Club dei Comuni Ecocampioni (www.comuniecocampioni.org), «ai Comuni aderenti sono riservati strumenti di sensibilizzazione e promozione della raccolta, tra i quali un bando per il finanziamento da 30 mila euro (per tre premi da 10 mila euro ciascuno) di progetti di comunicazione locale proprio a sostegno della differenziata di carta e cartone».

