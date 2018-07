Vigilanza sulle spiagge di Trapani, arriva la task force dei volontari

È stata approvata dal Comune la convenzione con l’associazione Guardia Costiera Ausiliaria di Trapani per l'espletamento del servizio di vigilanza costiera in zone di balneazione a tutela dei bagnanti, con la prevenzione dei reati o comportamenti incivili commessi in tale ambito. L’accordo, già operativo, ha portato i volontari in spiaggia per i relativi controlli, soprattutto in quei tratti di mare lontani dal centro città, come per esempio Marausa Lido.

L’accordo nasce in quanto il Comando di Polizia Municipale, al momento, soffre di una grave carenza di organico e che durante il periodo estivo è impegnata in tante attività istituzionali che non consentono il controllo lungo le coste trapanesi dove avviene la balneazione.

