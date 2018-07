Volo per Verona cancellato, 150 passeggeri ancora bloccati a Pantelleria: "Un'odissea"

Bloccati a Pantelleria dopo che il loro volo per Verona è stato cancellato. È la disavventura che coinvolge 150 turisti che ieri mattina, alle 12.30, erano pronti a imbarcarsi su un aereo della compagnia Volotea per recarsi in veneto. Proprio a pochi minuti dal decollo però il volo è scomparso dal tabellone.

Secondo quanto riferito dalla compagnia, l'aereo non sarebbe atterrato sull'isola a causa del forte vento. I passeggeri però sottolineano come tutti gli altri voli precedenti e successivi siano regolarmente atterrati. Dopo lunghe ore di attesa, intorno alle 19.30, ai turisti sono stati restituiti anche i bagagli e molti hanno iniziato a cercare un alloggio.

Impresa difficile, considerato che l'isola è praticamente sold-out. Alcuni passeggeri in segno di protesta hanno cercato di invadere la pista per bloccare l’aeroporto e per riportare la calma si è reso necessario l’intervento dei carabinieri.

L'odissea però non è ancora finita, come riferito da uno dei passeggeri nemmeno in hotel sono state diffuse informazioni sulla nuova partenza del volo. Si supponeva una partenza questa mattina, ma nessuno è stato avvisato. Soltanto in 45 partiranno oggi alle 16.00 dall’hotel, per prendere il volo delle 19.15 da Trapani.

"Moltissimi passeggeri - spiega una di loro - hanno inviato email di richiesta supporto, assistenza, informazioni, senza ricevere risposta alcuna, se non risposte generate automaticamente, lasciandoci al nostro destino. Quanto sopra per segnalare il comportamento assolutamente sconveniente e poco professionale della compagnia Volotea, sperando possa essere segnalato pubblicamente".

