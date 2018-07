Trapani, l'Ente Luglio Musicale nel segno di Bach e Mozart: il concerto di oggi

Dalle suggestioni tunisine a tutti gli appuntamenti che dominano il cartellone di questa edizione, l’Ente Luglio Musicale Trapanese volge lo sguardo al cuore della vecchia Europa o, meglio, al cuore stesso della musica: Bach e Mozart.

Oggi, alle ore 21.00, al Chiostro Ovest del Complesso monumentale di San Domenico, il maestro Aldo Lombardo guiderà l’Orchestra dell’Ente Luglio Musicale Trapanese attraverso alcune delle più straordinarie pagine per pianoforte e orchestra di Johann Sebastian Bach e di Wolfgang Amadeus Mozart. Al pianoforte Andrea Bacchetti e al violino Maria Safariants.

Una serata che si aprirà con il Concerto per pianoforte e orchestra BWV 1058 e 1056 di Bach. Di Mozart, invece, il concerto per violino e orchestra n. 3 in sol K216.

Per l'acquisto dei biglietti sarà possibile recarsi presso la sede dell’evento a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, fino ad esaurimento posti.

