Trapani Calcio, da Di Napoli a Luiso e Di Gaetano: impazza il toto tecnico

La panchina del Trapani è ancora senza padrone e sono tanti i nomi in lizza per guidare i granata nel prossimo campionato di Serie C. Dopo l'addio di Alessandro Calori, il direttore sportivo Adriano Polenta sta esaminando i profili dei papabili: come riporta il Giornale di Sicilia, ai primi nomi di Fabio Caserta, Carmine Gautieri, Bruno Trocini e «Ciccio» Di Gaetano, si sono aggiunti, nelle ultime ore, quelli di Lello Di Napoli, Fabio De Sanzo e persino di Pasquale Luiso. Una decisione potrebbe arrivare nei primi giorni della settimana, anche se ormai è alle porte il primo impegno stagionale. Si disputerà, infatti, domenica prossima, alle 20.30, allo Stadio Provinciale, il primo turno eliminatorio di Coppa Italia. Avversaria dei granata sarà una squadra di serie D, il Campodarsego.

