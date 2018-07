Incendio ad Alcamo: evacuate 40 abitazioni, due vigili del fuoco in ospedale

Temperature oltre i 35 gradi e forte vento, queste le cause che hanno scatenato un rogo nel territorio di Alcamo. Come riporta il Giornale di Sicilia, l'incendio si è sviluppato tra Alcamo Marina e Balestrate, coinvolgendo in particolare la contrada Manostalla, in provincia di Palermo e destando forte preoccupazione anche nelle zone abitate di contrada Calatubo.

Decine di abitazioni sono state evacuate, due vigili del fuoco di Partinico sono rimasti intossicati dal fumo durante gli interventi di spegnimento delle fiamme e sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Ai mezzi terrestri dei vigili del fuoco, della forestale e della protezione civile, si sono aggiunti due Canadair e un elicottero che hanno effettuato decine di lanci di acqua finché intorno alle 20 la situazione è sembrata definitivamente sotto controllo.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE