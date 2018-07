Il Comune di Trapani stanzia i fondi per gli eventi estivi nelle frazioni

Il Comune di Trapani ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di progetti presentati da soggetti non profit per la realizzazione di manifestazioni, iniziative o attività culturali da svolgersi in estate nelle frazioni.

Come si legge nel Giornale di Sicilia in edicola, i progetti riguardano diversi ambiti di attività: tra questi organizzazione di rassegne cinematografiche e di seminari di approfondimento, e attività letterarie, musicali, ricreative da realizzarsi all'interno del territorio comunale e nelle frazioni.

