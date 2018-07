Torna a San Vito Lo Capo il Cous Cous Fest: parata di artisti, da Ermal Meta a Beppe Grillo

Parata di grandi artisti sul palco della 21esima edizione del Cous Cous Fest, il festival internazionale dell’integrazione culturale che torna a San Vito Lo Capo dal 21 al 30 settembre.

Le Vibrazioni, The Kolors, Ermal Meta e Beppe Grillo saranno tra i protagonisti della kermesse.

"Il Cous Cous Fest è nato con me, è un evento in cui ho creduto e che ho sempre portato avanti - ha dichiarato il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino -. La manifestazione dà lustro alla nostra cittadina in Italia e nel mondo e porta economia nel nostro territorio. Lavoreremo nei prossimi anni per un’ulteriore crescita della manifestazione che ritengo un evento inscindibile dalla storia di San Vito Lo Capo e un patrimonio da tutelare e valorizzare il più possibile".

Nei prossimi giorni saranno resi noti gli altri nomi degli artisti che completeranno il palinsesto dell’evento che chiude l’estate nella cittadina trapanese.

Si comincia venerdì 21 settembre con il concerto del gruppo delle Vibrazioni.

Domenica 23 settembre tocca a Beppe Grillo protagonista dello spettacolo Insomnia (ora dormo!).

Il 27 settembre fa tappa a San Vito Lo Capo il Summer Tour dei The Kolors.

Ermal Meta invece canterà il 28 settembre.

Il Cous Cous Fest è una festa di sapori e civiltà che celebra il cous cous come piatto della pace, comune a tantissime culture, capace di fare incontrare a San Vito Lo Capo dieci paesi diversi all’insegna dell’integrazione e dello scambio.

