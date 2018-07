Calatafimi Segesta Festival, il Moby Dick di Melville al Teatro Antico

La riscrittura dell’opera di Melville con l’adattamento e la regia di Davide Sacco. Moby Dick approda al Teatro Antico di Segesta sabato 21 luglio, alle 19.15, per il Calatafimi Segesta Festival – Dionisiache 2018, la manifestazione organizzata dal Comune di Calatafimi Segesta in sinergia con il Parco archeologico di Segesta e la direzione artistica di Nicasio Anzelmo. Sul palcoscenico Stefano Sabelli e Gianmarco Saurino; le musiche saranno eseguite dal vivo da Giuseppe Spedino Moffa.

Si apre e si chiude navigando i mari dell’anima e dell’inconscio questa riscrittura dell’opera di Melville di Davide Sacco. Come pure i grandi monologhi di Shakespeare, di Moliere, i saggi di Artaud ripercorsi da Achab, che ne compongono le onde. In un mare che si fa oceano infinito, Achab si trasforma nei protagonisti della storia del teatro e della letteratura, solcando i flutti della conoscenza, sfidando tutto e tutti per sete di sapere ed esperienza.

La scenografia di Stefano Sabelli evoca la tolda di una nave e tutto il pubblico predisposto intorno ad essa, molto a ridosso degli attori, è di fatto inglobato nell’azione scenica, come mare fluttuante, quando non è invece chiamato ad essere lo stesso equipaggio della baleniera Pequod.

