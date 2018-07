Castelvetrano, trovato del pane davanti alle sedi del municipio e della polizia

Sarà un’indagine appena avviata dai carabinieri a chiarire chi davanti alle sedi del municipio, in piazza Umberto I e della polizia municipale, in via Piersanti Mattarella, a Castelvetrano, ha lasciato in quattro chilogrammi di pane sparsi per terra.

Accanto al pane i carabinieri hanno trovato e sequestrato due lettere, scritte a mano ma non firmate e del cui contenuto al momento non è stata diffusa alcuna notizia, indirizzate una a uno dei tre commissari straordinari alla guida della città, Salvatore Caccamo e una al dirigente delegato della Polizia municipale Vincenzo Bucca.

Per risalire all’autore del gesto saranno acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza collocati nelle piazze dove sorge il palazzo municipale.

