Il Marsala sogna, via alle grandi manovre

Col perfezionamento dell’iscrizione in Serie D e ai campionati Juniores, Allievi e Giovanissimi, ha preso il via ufficialmente per il neo-promosso Marsala calcio la stagione agonistica 2018-2019, che dovrebbe consentire alla società del presidente Peppe Milazzo di assestarsi nella quarta serie nazionale e cominciare a programmare il suo futuro. E dopo l’operazione dello scorso anno con la Riviera Marmi Custonaci e la fusione di alcuni giorni addietro con la Polisportiva Dribbling di Nicola Sciacca per poter fissare la sede sociale a Capo Boeo e mettere su, nel contempo, un vivaio a disposizione della prima squadra, i dirigenti azzurri hanno, di fatto, già cominciato le «grandi manovre» in vista del prossimo torneo e per allestire un organico in grado di ben figurare anche in D.

Il primo passo, com’è noto, è stato quello della riconferma in panchina del tecnico Ignazio Chianetta, allenatore che aveva centrato in maniera virtuale lo stesso obiettivo, dall’Eccellenza in D, un anno prima alla guida del Paceco, dimettendosi quasi a metà campionato per ragioni ancor oggi misteriose per far posto a Massimiliano Mazzara quando era primo in classifica. Confermato al suo posto Chianetta, che ha già fissato la data di inizio della preparazione per lunedì 23 luglio con allenamenti sul sintetico del «Di Dia» di Strasatti, il presidente Milazzo, assieme al suo vice Nino Lo Presti e al direttore generale Mimmo Li Causi, ha proceduto ad incontrare i giocatori facenti parte della rosa della passata stagione per raccogliere la loro disponibilità a rimanere.

