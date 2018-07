Mazara, al via i lavori nella strada per Torretta

Si è sbloccato l’iter per l’aggiudicazione definitiva dei lavori della Strada Provinciale 38, la Mazara-Torretta Granitola.

«Nei prossimi giorni finalmente - afferma il sindaco di Mazara Nicola Cristaldi, la ex Provincia regionale di Trapani provvederà a consegnare ufficialmente i lavori alla ditta aggiudicataria della gara. Dopo due ricorsi ed un’interminabile attesa per un certificato la situazione sembra essersi definitivamente sbloccata. I lavori inizieranno verosimilmente a Settembre, venendo incontro ad una richiesta della ditta e soprattutto per evitare ulteriori disagi a quanti, in numero sempre crescente, percorrono la S.P. 38 nel periodo estivo».

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE