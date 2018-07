Il romeno morto a Fraginesi, quattro denunciati

Quattro persone denunciate per omicidio colposo e lesioni colpose aggravate. Queste le ipotesi di reato contestate dai carabinieri a quattro persone coinvolte nel gravissimo incidente sul lavoro verificatosi venerdì, intorno alle 13, in contrada Fraginesi che è purtroppo costato la vita ad un uomo romeno di 36 anni, Francisc Paulet, morto travolto da una pompa per il gettito di cemento il cui braccio che si è spezzato mentre era in funzione.

Il fratello Daniel, di 31 anni, ha riportato un trauma cranico e varie altre ferite ed è in prognosi riservata al Civico di Palermo dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

