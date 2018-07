Birgi, il Comune di Trapani vuole rientrare nel co-marketing

Sul tema del co-marketing è intervenuta Andreana Patti, assessore alla programmazione del Comune di Trapani, che ha espresso la volontà del comune capoluogo di interagire in futuro con gli operatori, in netto distacco da ciò che è stato deciso dall’allora commissario straordinario Messineo.

«Rientrare ora dentro l’accordo di co-marketing è impossibile – dichiara l’assessore Andreana Patti - . I milioni di euro che la Regione ha messo a disposizione per il bando di co-marketing sono destinati all’individuazione del vettore. Noi su questa procedura amministrativa non siamo entrati, quindi non possiamo inserirci adesso perché il bando è in redazione».

