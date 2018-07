Aglio rosso di Nubia, tre giorni di iniziative

Da giovedì a domenica torna a Nubia, per celebrare la sua seconda edizione, «Aglio Rosso Nubia Fest». Una iniziativa in cui nella frazione di Paceco, la locale Associazione Pro Loco, con il patrocinio del comune di Paceco e della Camera di Commercio di Trapani, prova a dare continuità ad un progetto che non è solo ludico, ma spinge alla ulteriore valorizzazione del prodotto principe del territorio pacecoto, appunto l’aglio Rosso.

Per promozionare e vendere l’aglio diversi produttori, oltre venti di cui quattro associate anche al presidio Slow Food, hanno costituito da sei anni un Consorzio che si è anche attivato per il riconoscimento della Dop, Denominazione di Origine Protetta.

