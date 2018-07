Selinunte, torna la zona a traffico limitato

Parte la Zona a traffico limitato a Marinella di Selinunte Con ordinanza del dirigente delegato della polizia municipale Vincenzo Bucca, a partire dalle ore 22 e fino alle 1,30, non si potrà più circolare in macchina a partire dall’intersezione tra la via Caboto e il Piazzale delle Metope.

Un provvedimento che viene esteso dal punto di vista temporale fino al due settembre. Intanto viene assicurata la presenza dei vigili nel fine settimana,mentre saranno ricollocate le telecamere per scoraggiare e multare chi decidesse di percorrere la via Caboto per andare per esempio verso il porto,negli orari non consentiti.

