Vince 2,5 milioni al Superenalotto ma non lo sa, fortunato di Castelvetrano lo scopre grazie ai giornali

Adesso ha un nome il doppiamente fortunato vincitore del Superenalotto di Castelvetrano che non aveva riscosso il premio perché ignaro di aver vinto. Doppiamente fortunato perché oltre alla vincita ha scoperto di essere vincitore solo due mesi dopo, quando la notizia è apparsa sul Giornale di Sicilia. Così l'uomo ha fatto la felice scoperta, trovando il biglietto in fondo a un cassetto.

La vincita, ottenuta con una schedina da 3 euro, era avvenuta lo scorso 28 aprile e ammonta a 2,5 milioni di euro ma dopo oltre due mesi non era stata ancora riscossa e l'uomo rischiava di perdere tutto: un vero e proprio giallo. Il motivo era proprio perché il vincitore non sapeva di esserlo e lo ha scoperto solo leggendo i giornali. Così oggi si è presentato all’ufficio Premi Sisal di Roma per la riscossione della vincita.

Il vincitore ora ringrazia l’Italia, gli organi di informazione e la gente comune che si è mobilitata attraverso i social network per far sapere di questa vincinta milionaria. L'uomo, che è rimasto ovviamente anonimo, vedrà la cifra accreditata sul suo conto il prossimo 30 luglio.

