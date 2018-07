Rifiuti, a Trapani tolleranza zero: arrivano le guardie ambientali

Giro di vite a Trapani: arrivano le guardie ambientali a controllare che i cittadini conferiscano correttamente i rifiuti. Da ieri è infatti partita la vera e propria «guerra alla monnezza» con le guardie che sono autorizzate a redigere multe, nella speranza che i cittadini riescano così ad essere meno incivili.

Come si legge nel Giornale di Sicilia, gli utenti che già - ante Ordinanza del Commissario Straordinario - esponevano il rifiuto indifferenziato fuori dalla porta (come ad esempio gli utenti del centro storico, zone via Fardella e traverse) continueranno con tale sistema.

