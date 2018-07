Conti in rosso per il Comune di Castelvetrano, il Pd: "Disavanzo di 25 milioni"

«A seguito dell’azzeramento dei residui di bilancio attivi e passivi, come chiesto dalla Corte dei Conti, il Comune è in disavanzo per 25 milioni di euro che la commissione spera di poter 'spalmare' in 26 anni per evitare il dissesto».

Lo rendono noto i componenti della segreteria del Pd di Castelvetrano dopo avere incontrato i componenti della commissione straordinaria da 13 mesi alla guida del Comune che nel giugno 2017 è stato sciolto per mafia.

I rappresentanti del Pd, che si sono soffermati a discutere anche di altre problematiche con i commissari, evidenziano, tra l'altro, che a Castelvetrano persiste ancora una grossa fetta di evasione fiscale.

