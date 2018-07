Castellammare, posteggi a pagamento in centro storico e alla spiaggia "Plaja"

Sono ripartiti domenica i parcheggi a pagamento nel centro storico cittadino e alla spiaggia Plaja dove non erano in funzione da settimane. Il servizio è stato affidato - dalla neo amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Rizzo- tramite avviso pubblico al quale ha partecipato solo la ditta Sys parking service system, risultata aggiudicataria così come gli anni precedenti.

Come si legge nel Giornale di Sicilia in edicola, fino al 30 settembre, dalle ore 8 alle 24, tutti i giorni si pagherà un euro l’ora, con tariffa massima 5 euro per tutta la giornata, in tutte le zone dove sono previste le strisce blu, cioè in centro storico, precisamente in corso Garibaldi, parte di via Roma e via Marconi, ed alla spiaggia Plaja.

