A Mazara del Vallo torna "I Giorni del Gambero": in gara sei giovani chef

Sarà il gambero rosso di Mazara del Vallo il protagonista delle due giorni intitolata "I giorni del Gambero", che daranno la possibilità a sei giovani chef di mettersi alla prova.

Due giornate, 21 e 22 luglio, dedicate alla scoperta di questo prezioso crostaceo, al termine delle quali verrà proclamato un vincitore. I piatti presentati dai giovani talenti in gara saranno giudicati da una giuria tecnica composta da giornalisti ed esperti del settore e presieduta dallo chef stellato Patrizia di Benedetto del ristorante Bye Bye Blues di Palermo.

"Sono convinto che si debba onorare un prodotto che così ben rappresenta la Sicilia e creare un momento di riflessione su questa preziosa risorsa mi sembra il modo migliore per farlo” spiega Antonino Sammartano, proprietario del Mahara Hotel e ideatore dell'evento.

Non mancheranno momenti dedicati alla musica e allo spettacolo: in particolare sabato 21 luglio alle 21.00 vi sarà lo spettacolo live “Estate in musica2018”che avrà tra i protagonisti la vincitrice di Sanremo Young Elena Manuele e la finalista El Mrieh Ouiam. Seguirà il concerto del Soprano Noemi Amico e il suo quartetto. Domenica 22 luglio alle 21.00 avrà inizio lo Spettacolo Live Concert: I Cubanitos.

Foto Roberto Rubino

© Riproduzione riservata