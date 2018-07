Turismo in calo a Trapani, Federalberghi: in un anno dimezzate le presenze

Il 50 per cento di presenze in meno rispetto ad un anno fa negli alberghi del Trapanese. E la crisi raggiunge, seppur con entità minore, anche le perle della provincia, le isole Egadi e San Vito Lo Capo.

Il calo drastico, dice al Giornale di Sicilia il presidente provinciale di Federalberghi Pasquale Moncada, è dovuto soprattutto alla riduzione dei voli da e per l’aeroporto di Trapani Birgi.

Nel capoluogo la crisi ha colpito non soltanto gli hotel, ma anche le strutture extralberghiere, con i primi che riescono appena a coprire le spese e soltanto facendo ricorso ai viaggi organizzati. Ryanair, in questo momento, per Trapani, è da paragonarsi ad un farmaco salva-vita - continua Moncada - senza la compagnia irlandese l’economia della città ha subito un collasso.

