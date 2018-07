Il Marsala si prepara alla Serie D, trovato l'accordo con il capitano Sekkoum

L’Asd Marsala Calcio srl fa finta di… niente continuando a lavorare su tutti i fronti per mettere su una squadra in grado di ben figurare anche in serie D; ma non sfugge a nessuno come sia proprio destino, per un motivo o per un altro, che ogni estate calcistica, a Capo Boeo, debba essere calda, anzi… caldissima.

Nei giorni scorsi il neo direttore generale Mimmo Li Causi si è incontrato con i giocatori protagonisti dello scorso vittorioso torneo di Eccellenza e ha raggiunto l’accordo con il portiere Jaber Keba, con i difensori Gino Giardina, Claudio Galfano e Salvatore Blandino, ed ancora con i centrocampisti Renzo Parisi, il capitano Nagib Sekkoum, Angelo Di Maggio e Marco Ciancimino, e con l’attaccante Vincenzo Manfrè.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE