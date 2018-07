Si fa sempre più drammatica la situazione dei rifiuti a Castelvetrano. Come riporta il Giornale di Sicilia, nella notte fra sabato e domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in via Amerigo Vespucci e in viale Manganelli in contrada Strasatto per spegnere le montagne di sacchi di immondizia date alle fiamme. Episodi che si verificano sempre più frequentemente in città, con i cittadini esasperati da una situazione sempre più critica.

