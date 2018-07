Terremoti, a Erice tre scuole saranno più sicure

Approvati, in linea amministrativa, dalla giunta comunale di Erice guidata dalla sindaca Daniela Toscano, tre importanti progetti nel settore dell’edilizia scolastica. Consentiranno al Comune della Vetta di partecipare all’Avviso Pubblico per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 della Regione Siciliana.

Come si legge nel Giornale di Sicilia in edicola, si tratta di tre progetti di fattibilità tecnica ed economica per l’esecuzione di lavori di adeguamento sismico ed interventi finalizzati alla riduzione del rischio incendi, elettrico e di folgorazione per la scuola Primaria Giovanni Pascoli di via Caserta (importo complessivo 1.563.083,33 euro), per la Scuola Secondaria di I grado De Stefano di via Fratelli Aiuto (2.766.880,42) e per la scuola Primaria Giuseppe Mazzini di via Cesarò (2.657.909,78).

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE