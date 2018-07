Alcamo, accoltella la moglie e poi il cugino: arrestato un romeno

Aveva picchiato la moglie, poi accoltellato il cugino e, infine, ha anche aggredito i Carabinieri intervenuti per arrestarlo. È accaduto ad Alcamo, in via Fratelli Sant’Anna.

Autore della serie di violenze - come si legge nel Giornale di Sicilia in edicola - è stato un cittadino rumeno, Mihai Ciobotariu di 34 anni, incensurato, il quale su ordine della Procura della Repubblica di Trapani, è stato condotto nel carcere di Trapani a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

