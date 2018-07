Trapani, partono i lavori di pulizia in via Virgilio

Continua l’operazione pulizia lanciata dal Comune. Come si legge nel Giornale di Sicilia in edicola, ieri sono, infatti, iniziati i lavori di pulitura della via Virgilio, così come disposto da Ninni Romano, assessore all’Ambiente. Gli addetti si sono concentrati nella diserbatura delle erbacce e nella pulizia in generale dell’importante arteria, partendo dal «Mercato del Contadino», fino ad arrivare alla parte terminale della via.

«Abbiamo iniziato con una pulizia dei marciapiedi – afferma l’assessore Romano - , proseguendo con i lavori di ecologia riferite alle aiuole. A breve tutta la via Virgilio sarà interamente pulita e sistemata».

