Cani-bagnini ad Alcamo Marina: spiaggia sicura grazie ai labrador

Anche per quest’estate - come si legge nel Giornale di Sicilia in edicola - tra gli angeli custodi dei bagnanti ad Alcamo Marina ci sono loro, gli amici a quattro zampe della Scuola italiana cani salvataggio.

Che, in aggiunta alla Società nazionale di Salvamento – Sezione di Castellammare del Golfo e Alcamo, svolge servizio di sorveglianza e salvataggio nella zona del litorale tra le contrade Canalotto e Aleccia. I cani bagnini sono quattro meravigliosi Labrador addestrati.

Ma.Pr.

