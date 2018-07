Incidenti, ancora una vittima in Sicilia: a Marsala muore a 33 anni, lascia 3 figli

Incidente mortale questa notte a Marsala. La vittima è Calogero Bertoldo di 33 anni, padre di tre figli che era a bordo di una moto. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe scontrato con un’auto in via Istria intorno alla mezzanotte e sarebbe morto sul colpo.

Sul posto i soccorritori del 118 che hanno provato in vano a rianimarlo. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. Diversi residenti hanno percepito un forte rumore causato dall’impatto tra la moto e la vettura e sono scese in strada.

Sabato notte un'altra vittima della strada in Sicilia: ad Agrigento ha perso la vita Marco Ferrara, anche lui a bordo di una moto. L’incidente è avvenuto nella strada che collega Porta Aurea con la spiaggia di San Leone. L'uomo era a bordo della sua Bmw R1250 quando avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe stato sbalzato dalla moto. Nulla da fare per lui nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118.

L’uomo, che svolgeva l’attività di assicuratore, era molto conosciuto a Porto Empedocle ed in provincia per i suoi buoni trascorsi di calciatore ed era stato per lungo tempo il capitano dell’Empedoclina calcio militante in prima categoria.

