Cessione del Trapani, Messineo: "Risposta in pochi giorni"

«Contiamo di avere la risposta nel giro di pochi giorni, anche perché sono parecchi gli adempimenti burocratici che deve svolgere la società granata prima che possa essere effettuato il trasferimento delle quote».

Dichiara di avere pazienza l’ex assessore comunale Sergio Messineo che ha fatto da intermediario tra l’imprenditore originario di Alia Angelo Todaro, a capo della “Todaro Group”, società che opera nel settore delle energie rinnovabili, e l’attuale proprietà del Trapani calcio, sempre decisa a lasciare la gestione del club, anche se, per non lasciarlo «morire» e, «come ultima ed ulteriore dimostrazione di affetto» anche nei confronti della Città, ha provveduto all’iscrizione della squadra al prossimo campionato di serie C. I dettagli della notizia nel Giornale di Sicilia in edicola.

