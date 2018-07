Strade, acqua e fogne: ad Alcamo approvato il piano triennale delle opere pubbliche

Arriva il piano triennale delle opere pubbliche al Comune di Alcamo che trova il via libera della maggioranza del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale. Manovra che libera risorse per circa 4 milioni di euro di fondi comunali ma che non trova il favore dei consiglieri di opposizione e riesce persino a far storcere il muso all'interno della stessa coalizione a sostegno del governo cittadino grillino. Tutto messo nero su bianco in commissione consiliare da tre componenti, tutti di estrazione pentastellata.

